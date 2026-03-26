Caso Gaiani la telefonata choc al 118 | Il marito non disse che era impiccata In aula la sua versione
Durante l’ultima udienza del processo riguardante la morte di Daniela Gaiani, è stata ascoltata una telefonata al 118 in cui il marito non avrebbe riferito che la vittima era impiccata. La donna è stata trovata senza vita nella sua casa di Castello d’Argile il 5 settembre 2021. La versione fornita dal marito in aula è stata oggetto di discussione tra le parti.
Processo a Bologna: escluse nuove consulenze, l’imputato ricostruisce i suoi movimenti. Il colonnello Gallù: "Nessun riferimento alla fettuccia nella chiamata ai soccorsi" Nuova udienza ad alta tensione nel processo per la morte di Daniela Gaiani, la donna trovata senza vita nella sua abitazione di Castello d’Argile il 5 settembre 2021. Davanti alla Corte d’Assise di Bologna, il marito Leonardo Magri – imputato per omicidio aggravato – ha ricostruito in aula i suoi movimenti nelle ore precedenti al decesso, mentre è stata ascoltata anche la telefonata al 118 che continua a sollevare dubbi. La Corte presieduta dal giudice Fabio Cosentino ha stabilito che non verranno acquisite, almeno per ora, nuove consulenze tecniche né da parte dell’accusa né delle parti civili. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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