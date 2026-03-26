Caso Gaiani la telefonata choc al 118 | Il marito non disse che era impiccata In aula la sua versione

Durante l’ultima udienza del processo riguardante la morte di Daniela Gaiani, è stata ascoltata una telefonata al 118 in cui il marito non avrebbe riferito che la vittima era impiccata. La donna è stata trovata senza vita nella sua casa di Castello d’Argile il 5 settembre 2021. La versione fornita dal marito in aula è stata oggetto di discussione tra le parti.