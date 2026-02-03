Il giudice Stefano Vitelli descrive il caso come un vero rompicapo. Parla di un affanno pazzesco quando si confronta con Alberto Stasi e spiega che il mistero resta fitto. La telefonata al 118, dice, è solo l’inizio di una serie di difficoltà nel chiarire cosa sia successo in quella casa. La vicenda resta aperta, senza certezze, e le indagini continuano a cercare di fare luce su un caso che ancora divide.

“Il caso Garlasco è un rompicapo. Abbiamo troppe difficoltà per dire ‘Oltre ogni ragionevole dubbio’ che Alberto Stasi non è entrato in quella casa. Quando metti in galera le persone, non puoi avere l’affanno di chi corre in salita. E in questo caso mi viene un affanno pazzesco”. A parlare è il giudice Stefano Vitelli, colui che nel 2009 assolse Alberto Stasi in primo grado per non aver commesso l’omicidio di Chiara Poggi. Intervistato a Lo Stato delle Cose, il giudice ripercorre gli elementi che lo portarono a pronunciarsi a favore di Alberto Stasi, dichiarandolo innocente. Durante l’intervista, il giudice ha anche presentato il suo nuovo libro, ‘Il ragionevole dubbio di Garlasco’, in cui espone la sua personale ricostruzione della vicenda giudiziaria e processuale del caso Garlasco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Con Alberto Stasi mi viene un affanno pazzesco. La telefonata al 118? Questo caso è un rompicapo e tutto parte da lì”: parla il giudice Stefano Vitelli

