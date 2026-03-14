Una donna di 65 anni è stata trovata morta e carbonizzata nella sua abitazione di campagna in Via Cuma, alle porte di Napoli, in località Licola, Pozzuoli. Il suo corpo senza vita è stato scoperto nel primo pomeriggio di oggi. Al momento, si valuta la versione del marito, che si trovava in giardino al momento dell’incendio. La scena è stata sequestrata dalle forze dell’ordine.

Un sabato di sangue e fiamme ha sconvolto la località Licola, alla periferia di Pozzuoli. Nel primo pomeriggio di oggi, il corpo senza vita e carbonizzato di una donna di 65 anni, Teresa Tiano, è stato rinvenuto all’interno della sua abitazione di campagna in Via Cuma, alle porte di Napoli. Pozzuoli, donna di 65 anni morta carbonizzata in casa a Pozzuoli. Secondo una prima versione, il marito era all’esterno dell’abitazione, quando avrebbe visto le fiamme sprigionarsi in casa. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di polizia di Pozzuoli. Ma al momento nessuna ipotesi è esclusa. La versione dell’uomo è ora al vaglio degli inquirenti, che non escludono l’ipotesi del drammatico incidente domestico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tragedia a Pozzuoli, donna carbonizzata in casa: ipotesi incidente domestico. Al vaglio la versione del marito che era in giardino

Articoli correlati

Donna di 65 anni trovata morta carbonizzata in casa a Pozzuoli, la versione del marito: indagini in corsoMorta una donna di 65 anni il cui cadavere è stato trovato carbonizzato all’interno di una casa in via Cuma, nella località balneare Licola, sul...

Leggi anche: Pozzuoli, donna di 65 anni trovata carbonizzata in casa in via Cuma. Il marito era fuori dall’abitazione

Contenuti e approfondimenti su Tragedia a Pozzuoli donna carbonizzata...

Tragedia a Pozzuoli, donna di 65 anni trovata carbonizzata in casa: ipotesi di incidente domesticoPozzuoli, donna trovata carbonizzata in casa mentre il marito era in giardino: ipotesi incidente domestico Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Licola, ... affaritaliani.it

Donna di 65 anni trovata morta carbonizzata in casa a Pozzuoli, la versione del marito: indagini in corsoLa vittima si chiamava Teresa Tiano. La tragedia si è verificata intorno alle 15.30 di sabato 14 marzo. I due coniugi, come riportato dal quotidiano La Repubblica, avevano appena finito di pranzare, ... virgilio.it