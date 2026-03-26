Caso Epstein terremoto in Francia | la banca Edmond de Rothschild perquisita a Parigi

Venerdì scorso, le autorità francesi hanno effettuato una perquisizione presso la sede parigina della banca Edmond de Rothschild, nell'ambito di un'indagine legata al caso Epstein. La operazione si inserisce in un'inchiesta in corso e riguarda possibili collegamenti tra la banca e le attività sospette associate al caso. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al momento.

In un nuovo sviluppo dell’inchiesta francese legata al caso Jeffrey Epstein, la banca Edmond de Rothschild è stata oggetto di una perquisizione venerdì scorso nella sede di Parigi. L’operazione rientra in un’indagine finanziaria del Parquet National Financier (PNF) che coinvolge in particolare un ex dipendente della banca, il diplomatico francese Fabrice Aidan, secondo quanto riportato dall’Afp e da Le Figaro. La perquisizione è stata effettuata in presenza della direttrice generale della banca, Ariane de Rothschild, come confermato da fonti vicine al dossier citate dall’ Afp. Le indagini, affidate all’ Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscale s (OCLCIFF), riguardano reati di «corruzione passiva di agente pubblico straniero e complicità». 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Caso Epstein, terremoto in Francia: la banca Edmond de Rothschild perquisita a Parigi Articoli correlati Caso Epstein, perquisita a Parigi la sede della banca svizzera Rothschild: al centro i sospetti su Fabrice AidanIl suo nome compare in oltre 200 dei documenti pubblicati online dal Dipartimento di Giustizia americano, comprese e-mail inviate a Jeffrey Epstein... Leggi anche: Terremoto alla Banca di Francia: si dimette il governatore François Villeroy de Galhau Altri aggiornamenti su Caso Epstein Temi più discussi: Epstein Files, nuove accuse da una donna contro l'ex principe Andrea; Il suo nome compare nei file Epstein, il Teatro Massimo toglie la direzione dell'Aida al maestro francese Chaslin; Il filo italiano negli Epstein files: i nomi che emergono e che ruolo hanno avuto; Figlio della principessa norvegese rischia 7 anni per stupro e traffico di droga. Caso Epstein, libro di Sarah Ferguson fa tremare i reali: Re Carlo pronto a querelareLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, libro di Sarah Ferguson fa tremare i reali: Re Carlo pronto a querelare ... tg24.sky.it Caso Epstein, l'ex principe Andrea travolto da nuove accuse: la testimonianza di una 43enne riaccende lo scandaloLa testimonianza giurata di Johanna Sjoberg rafforza le denunce della defunta Virginia Giuffre e getta nuove ombre sull'ex duca di York. tgcom24.mediaset.it Il caso Epstein torna a scuotere i centri nevralgici del potere europeo. A Parigi, una sede bancaria del gruppo Edmond de Rothschild è stata perquisita martedì, alla presenza della direttrice generale, Ariane de Rothschild, nell’ambito di un’indagine prelimin - facebook.com facebook