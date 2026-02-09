Terremoto alla Banca di Francia | si dimette il governatore François Villeroy de Galhau

Un terremoto scuote la Banca di Francia. Il governatore François Villeroy de Galhau ha deciso di dimettersi, lasciando il suo incarico a giugno, con diversi mesi di anticipo rispetto alla scadenza prevista a fine 2027. La decisione arriva senza preavviso e sorprende molti, considerando la stabilità del suo mandato. La banca centrale francese dovrà ora cercare un nuovo leader in un momento delicato per l’economia europea.

Un fulmine a ciel sereno scuote l’economia francese. Il governatore della banca centrale di Francia, François Villeroy de Galhau, ha annunciato che lascerà a giugno il suo incarico prima della fine del suo mandato che era previsto a fine 2027: "I miei quasi undici anni alla guida della Banque de.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Villeroy de Galhau

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, si è dimesso in seguito alle accuse di maltrattamenti rivolte alla moglie.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Villeroy de Galhau

Argomenti discussi: Massimiliano Belingheri e il terremoto alla Bff: l'uomo del rilancio di Colere lascia il timone della banca d'affari; Siria-Turchia: terzo anniversario del terremoto; Bff Bank, la Borsa resta in allerta ma per gli analisti l’istituto vale il doppio; Terremoto Triestina, blitz della Finanza: 15 indagati per riciclaggio e falso in bilancio.

Il terremoto alla Bff, Belingheri lascia il timone della banca d'affariBelingheri si è dimesso da Ceo ed è rimasto nel board senza deleghe operative. Il titolo in Borsa è affondato di oltre il 45% ... msn.com

Il nuovo piano industriale di Banca MacerataCI VOLEVA del coraggio ad aprire una banca nelle Marche nel 2006, subito prima della crisi dei subprime Usa ... msn.com