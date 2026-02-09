Terremoto alla Banca di Francia | si dimette il governatore François Villeroy de Galhau
Un terremoto scuote la Banca di Francia. Il governatore François Villeroy de Galhau ha deciso di dimettersi, lasciando il suo incarico a giugno, con diversi mesi di anticipo rispetto alla scadenza prevista a fine 2027. La decisione arriva senza preavviso e sorprende molti, considerando la stabilità del suo mandato. La banca centrale francese dovrà ora cercare un nuovo leader in un momento delicato per l’economia europea.
Un fulmine a ciel sereno scuote l’economia francese. Il governatore della banca centrale di Francia, François Villeroy de Galhau, ha annunciato che lascerà a giugno il suo incarico prima della fine del suo mandato che era previsto a fine 2027: "I miei quasi undici anni alla guida della Banque de.🔗 Leggi su Today.it
