Caso Epstein perquisita a Parigi la sede della banca svizzera Rothschild | al centro i sospetti su Fabrice Aidan

A Parigi è stata perquisita la sede della banca svizzera Rothschild nell’ambito di un’indagine legata a un caso che coinvolge il nome di Fabrice Aidan. Nei documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia, il suo nome è presente in più di 200 atti. L’attenzione delle autorità si concentra sui sospetti riguardanti Aidan e le attività della banca.

Il suo nome compare in oltre 200 dei documenti pubblicati online dal Dipartimento di Giustizia americano, comprese e-mail inviate a Jeffrey Epstein tra il 2010 e il 2016 da account personali e delle Nazioni Unite, alimentando il sospetto che abbia condiviso documenti diplomatici con il finanziere pedofilo. Nel mirino l’ex diplomatico francese Fabrice Aidan, ex dipendente della banca privata svizzera Edmond de Rothschild. La sede parigina dell’istituto è stato perquisito dalla procura finanziaria francese, nell’ambito di un’indagine legata alle rivelazioni emerse dai documenti. Gli investigatori stanno esaminando i sospetti di corruzione che coinvolgono un funzionario pubblico straniero e di complicità che riguardano Aidan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Epstein, perquisita a Parigi la sede della banca svizzera Rothschild: al centro i sospetti su Fabrice Aidan Articoli correlati Elon Musk convocato dalla procura di Parigi il 20 aprile. Perquisita la sede della piattaforma X nella capitale franceseI “finti nudi” firmati Grok e diffusi sul social X potrebbero costare cari a Elon Musk. Perquisita la sede di Parigi di X. Musk convocato in ProcuraLa sede francese di X, il social network di Elon Musk, è stata perquisita dall'unità anticrimine informatico di Parigi. Approfondimenti e contenuti su Caso Epstein Temi più discussi: Caso Epstein, perquisiti i locali della Banca Rotschild a Parigi; Perquisizioni negli uffici parigini di Edmond de Rothschild: indagine su un diplomatico legato al caso Epstein; Usa: mandato di comparizione per la procuratrice generale Pam Bondi sul caso Epstein; L'ex principe Andrea rilasciato dopo l'arresto: Ha passato informazioni riservate a Epstein. Caso Epstein, libro di Sarah Ferguson fa tremare i reali: Re Carlo pronto a querelareLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, libro di Sarah Ferguson fa tremare i reali: Re Carlo pronto a querelare ... tg24.sky.it Caso Epstein, l'ex principe Andrea travolto da nuove accuse: la testimonianza di una 43enne riaccende lo scandaloLa testimonianza giurata di Johanna Sjoberg rafforza le denunce della defunta Virginia Giuffre e getta nuove ombre sull'ex duca di York. tgcom24.mediaset.it Mette Marit di Norvegia dopo il caso Epstein: passeggia con Haakon ma la malattia avanza. Guarda le foto - facebook.com facebook Nuove accuse contro il principe Andrea per il caso Epstein #principeandrea x.com