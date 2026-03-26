Caso di Epatite A in un scuola di Grosseto | Asl raccomanda la vaccinazione per alunni e personale

In una scuola di Grosseto si è registrato un caso di epatite A. L'ASL Toscana Sud Est ha attivato i protocolli di sorveglianza e controllo delle malattie infettive. La stessa autorità sanitaria ha raccomandato a studenti, docenti e personale scolastico di sottoporsi alla vaccinazione come misura preventiva.

La ASL Toscana Sud Est ha avviato tutti i protocolli di sorveglianza e controllo delle malattie infettive previsti in questi casi e consigliato a studenti, docenti e altro personale scolastico dell'Istituto interessato a sottoporsi a una profilassi attiva attraverso la vaccinazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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