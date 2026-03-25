Aviaria in allevamento a Campi Bisenzio | abbattuti mille animali da macellazione in 12 ore test anche sui lavoratori

Nelle ultime ore, in un allevamento situato a Campi Bisenzio, sono stati abbattuti circa mille animali da macellazione in un arco di 12 ore. Contestualmente, sono stati eseguiti test sui lavoratori presenti nell'impianto. Attorno alla struttura è stata istituita una zona di sorveglianza di 10 chilometri, mentre le persone impiegate nell'allevamento sono soggette a controlli di sorveglianza attiva.

Attorno all'allevamento è istituita una sorta di zona rossa di sorveglianza con un raggio di 10 km e a scopo precauzionale i lavoratori dell'allevamento sono attualmente sottoposti a sorveglianza attiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Aviaria in allevamento a Campi Bisenzio. Abbattuti mille volatili in 12 ore: erano destinati anche alla macellazioneCampi Bisenzio (Firenze), 25 marzo 2026 – Un caso di influenza aviaria è stato registrato a Campi Bisenzio in un allevamento di volatili in parte... Focolaio di influenza aviaria a Campi Bisenzio: abbattuti circa un migliaio di volatili in 12 oreAvviati tempestivi accertamenti sanitari anche sui lavoratori dell’azienda anche se è ad oggi assai raro il passaggio del virus all'uomo CAMPI... Contenuti e approfondimenti su Campi Bisenzio Argomenti discussi: Caso di aviaria in un allevamento, soppressi 1.000 volatili in 12 ore. Caso di aviaria in un allevamento a Campi Bisenzio: soppressi mille volatili in 12 oreParte dei volatili era destinato alla macellazione, parte al ripopolamento a scopi venatori. Istituita una zona di sorveglianza di 10 km e controlli sui lavoratori ... corrierefiorentino.corriere.it Aviaria in allevamento a Campi Bisenzio. Abbattuti mille volatili in 12 ore: erano destinati anche alla macellazioneAccertamenti sanitari a scopo precauzionale sui lavoratori dell’azienda. Istituite due zone di sorveglianza con un raggio di 10 e 3 chilometri ... msn.com