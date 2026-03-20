Tre fotografie sono state pubblicate nel caso Delmastro, mostrando il sottosegretario alla Giustizia durante una visita al ristorante dei Caroccia. Le immagini sono state diffuse in rete e potrebbero influenzare l’andamento dell’indagine. La vicenda riguarda la presenza del politico in un locale frequentato dai Caroccia, mentre le foto sono state scattate in un momento non precisato.

Nel caso Delmastro spuntano tre fotografie che potrebbero rendere ancor più complicata la posizione del sottosegretario alla Giustizia. La prima immagine l’ha scovata La Repubblica e ritrae l’importante dirigente di Fratelli d’Italia abbracciato a Mauro Caroccia, ristoratore condannato per aver agevolato il clan mafioso dei Senese, tra i più potenti di Roma. Caroccia è padre di Miriam, 20 anni, che fino a poche settimane fa era socia di Delmastro nel ristorante “Bisteccheria d’Italia”, in via Tuscolana 452. Il sottosegretario si era difeso affermando di aver ceduto le sue quote dopo aver scoperto che la ragazza era figlia di un imprenditore condannato per mafia, ma lo scatto risale a ottobre 2023, ovvero un anno e mezzo prima che il ristorante aprisse. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Caso Delmastro: spuntano tre foto del sottosegretario nel ristorante dei Caroccia

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