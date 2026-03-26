Caso Alberto Genovese accuse false su di lui l’ex indagata per calunnia

Un procedimento legale riguardante Alberto Genovese si è riacceso dopo che un’ex indagata è stata accusata di aver presentato una denuncia calunniosa nei suoi confronti. La vicenda ha ripreso a essere oggetto di attenzione nel contesto giudiziario, con nuove evidenze che sono state depositate. Le autorità competenti stanno esaminando le accuse e le prove presentate nel procedimento.

Il caso giudiziario che coinvolge Alberto Genovese torna al centro dell’attenzione con un nuovo sviluppo. Nelle motivazioni della sentenza del gup di Milano relativa alle accuse presentate da una giovane donna nel 2020, il giudice ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura affinché venga valutata l’eventuale apertura di un’indagine per calunnia nei confronti dell’ex fidanzata dell’imprenditore. Secondo quanto riportato nelle motivazioni della decisione, le accuse mosse contro Genovese non sono risultate attendibili alla luce degli elementi raccolti durante le indagini e nel corso del procedimento. Per questo motivo i magistrati dovranno ora valutare se la denuncia presentata dalla donna possa configurare il reato di calunnia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Caso Alberto Genovese, accuse false su di lui, l’ex indagata per calunnia Articoli correlati Caso Almasri, chiuse indagini su capo gabinetto Bartolozzi indagata per false informazioni a pm, Nordio le rinnova fiduciaLa Procura di Roma ha notificato l'avviso di chiusura indagini a carico di Giusi Bartolozzi, capo gabinetto del Ministero di Giustizia. Caso Pierina, rivelazione in tv: indagata la moglie di Louis. Valeria è accusata di favoreggiamento e false informazioni al pmRimini, 9 gennaio 2026 – Il giallo di via del Ciclamino continua, anche fuori dall’aula. Terrazza Sentimento | Trailer Ufficiale | Netflix Italia Altri aggiornamenti su Caso Alberto Genovese Terrazza Sentimento, su Netflix la docu-serie sul caso Alberto Genovese e il sistema-MilanoIl 5 novembre arriva su Netflix la docu-serie Terrazza Sentimento, approfondimento in tre puntate per analizzare il caso Alberto Genovese. Al centro non soltanto i reati commessi dall'imprenditore, ... corriereadriatico.it Terrazza Sentimento, su Netflix la docu-serie sul caso Alberto Genovese e il sistema-MilanoIl «re delle start up» fondatore di Facile.it, Alberto Genovese, è stato arrestato nell'autunno 2020 per aver drogato, seviziato e violentato per quasi 24 ore una donna di 18 anni durante una festa ... corriereadriatico.it