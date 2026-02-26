Caso Almasri chiuse indagini su capo gabinetto Bartolozzi indagata per false informazioni a pm Nordio le rinnova fiducia
La Procura di Roma ha concluso le indagini su un funzionario del Ministero di Giustizia, notificandole un avviso di chiusura. La vicenda riguarda accuse legate a false dichiarazioni rese ai pubblici ministeri. Il ministro della Giustizia ha riaffermato la fiducia nell'incaricata, che ora attende l’eventuale processo. La questione ha attirato l’attenzione sui procedimenti interni e sulla gestione delle pratiche amministrative.
