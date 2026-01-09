Caso Pierina rivelazione in tv | indagata la moglie di Louis Valeria è accusata di favoreggiamento e false informazioni al pm

Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, è stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di favoreggiamento e false dichiarazioni al pubblico ministero. La donna è coinvolta nel caso che ha visto il suo marito in carcere con l’accusa di omicidio di Pierina Paganelli. La vicenda, che ha suscitato interesse pubblico, si sviluppa nelle indagini in corso a Rimini.

Rimini, 9 gennaio 2026 – Indagata Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, l'uomo attualmente in carcere con l'accusa di omicidio per la morte di Pierina Paganelli. Bartolucci è accusata di favoreggiamento e false informazioni al pm. A rivelarlo, durante la puntata di "Quarto Grado" in onda stasera su Retequattro, è stata la giornalista Francesca Carollo. Dassilva è imputato dell'omicidio della pensionata avvenuto la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino a Rimini. Notizia in aggiornamento © Manuel Migliorini Adriapress. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, rivelazione in tv: indagata la moglie di Louis. Valeria è accusata di favoreggiamento e false informazioni al pm Leggi anche: Caso Pierina, anche Valeria in aula. La moglie di Louis davanti al giudice. È accusata di stalking a Manuela Leggi anche: Caso Orlandi, una donna indagata per false informazioni al pm La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Caso Pierina, rivelazione in tv: indagata la moglie di Louis. Valeria è accusata di favoreggiamento e false informazioni al pm - Dassilva è imputato dell'omicidio della pensionata avvenuto la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino a Rimini. ilrestodelcarlino.it

A “Ore 14 di sera” le ultime novità sul caso Garlasco e sulla morte di Pierina Paganelli - Forte dell’ottimo successo nella fascia pomeridiana di Rai 2, ieri sera è andata in onda la prima puntata di Ore 14 di sera, il programma di Milo Infante che indaga sui principali casi di cronaca e i ... iodonna.it

Caso Pierina: decine di indagati per insulti sui social - Ci sarebbero già decine di indagati a seguito dell'esposto querela contro i cosiddetti "leoni da tastiera" che continuano duramente ad attaccare la famiglia di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni ... ansa.it

Caso Pierina Paganelli Questa sera a Incidente Probatorio è ospite Marco Perino, perito fonico incaricato di effettuare la Consulenza Fonica dalla Procura, nel garage di via del Ciclamino, luogo in cui è stato trovato il corpo di Pierina Paganelli. Un’analisi tec - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.