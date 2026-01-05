Conza della Campania casetta di legno in fiamme | intervengono i Vigili del Fuoco

Nella serata di ieri, sabato 4 gennaio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Conza della Campania, in via dei Volontari, per un incendio che ha coinvolto una casetta di legno. L'intervento è stato effettuato dal distaccamento di Lioni ed è volto a contenere e spegnere le fiamme, garantendo la sicurezza dell'area e delle persone presenti.

Nella serata di ieri, sabato 4 gennaio, intorno alle ore 22:00, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha inviato una squadra del Distaccamento di Lioni per un incendio sviluppatosi nel territorio del Comune di Conza della Campania in via dei Volontari. Le fiamme hanno interessato una.

