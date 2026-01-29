I carabinieri di Lucca hanno arrestato un uomo di 46 anni, rumeno, nullafacente e con precedenti, sorpreso mentre cercava di forzare un’attività commerciale. L’episodio è avvenuto nella notte, quando i militari hanno intercettato il tentativo di furto e lo hanno bloccato sul fatto.

Ieri notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lucca hanno arrestato per tentato furto aggravato un 46enne rumeno, nullafacente e pregiudicato. L’intervento è scattato intorno alle 2.30. Mentre i militari stavano pattugliando le vie del centro storico, la Centrale Operativa di Cortile degli Svizzeri ha ricevuto la chiamata di un residente che segnalava un uomo sospetto che stava “armeggiando” nei pressi dell’ingresso del negozio di parrucchiere Ernesto e Dania Bianchi in via Mordini. I Carabinieri in pochissimi minuti sono giunti sul posto, dove hanno sorpreso il 46enne con ancora in mano delle tenaglie e dei cunei di legno, dei quali tentava di disfarsi mentre provava a darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arrestato per tentato furto. Sorpreso dai carabinieri a forzare un’attività

Nelle ultime ore, a Montoro, un tentativo di furto nella frazione di San Eustachio è stato prontamente sventato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Solofra, che hanno messo in fuga i ladri e garantito la sicurezza della comunità.

