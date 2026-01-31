Nuova caserma dei Carabinieri a Riccione | la sindaca sollecita Ministero e Demanio per l' opera da 8 milioni

La sindaca di Riccione ha scritto al Ministero e al Demanio, chiedendo di accelerare i lavori per la nuova caserma dei Carabinieri. L’opera, del valore di 8 milioni di euro, è ferma da tempo. La prima cittadina insiste: serve una risposta concreta per rafforzare la sicurezza e migliorare le condizioni di vita dei militari.

Dallo scorso maggio non si hanno aggiornamenti sull'iter del progetto. La sindaca Angelini: "Necessario dare certezze alla città e garantire al più presto alloggi dignitosi ai militari dell'Arma" Un sollecito mosso dalla necessità di dare una risposta definitiva alle esigenze di avere un territorio ancora più sicuro e, soprattutto, di garantire condizioni di vita e di lavoro dignitose ai militari dell'Arma dei carabinieri. La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, ha scritto una lettera formale al Ministero dell'Interno e all'Agenzia del Demanio per sollecitare l'avanzamento dell'iter per la nuova caserma di viale Cortemaggiore, su cui, nonostante varie richieste di informazioni, non ci sarebbero più notizie dalla primavera scorsa.

