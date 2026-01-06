Dopo la tragedia di Crans-Montana, sono attualmente ricoverati al Niguarda 11 italiani con ustioni di gravità, alcune superiori al 50%. Le cure necessarie richiederanno diverse settimane, secondo le stime mediche. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre si attende il decorso delle terapie per i feriti più gravi.

Richiederanno diverse settimane, "come minimo", le cure a cui sono sottoposti gli italiani feriti nella strage di Crans-Montana. E sarà una «vera e propria battaglia», come la definisce Giampaolo Casella, direttore Anestesia e Rianimazione del Niguarda di Milano, dove i pazienti ricoverati sono undici. Tutti sedati e in prognosi riservata, per cui è prematuro considerarli fuori pericolo, cinque.

© Feedpress.me - Ansia per i feriti di Crans-Montana, alcuni in condizioni critiche: al Niguarda 11 pazienti con ustioni anche oltre il 50%

