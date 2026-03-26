Case Zancle | spazzatura ferma da 14 giorni Scurria denuncia

Nella periferia messinese delle Case Zancle, i rifiuti sono rimasti sul suolo per quattordici giorni consecutivi a causa della sospensione dei servizi di igiene urbana. La situazione è stata denunciata da un rappresentante locale, che ha evidenziato il mancato intervento per la rimozione dei rifiuti in questa zona. La presenza di immondizia persistentemente abbandonata ha suscitato preoccupazione tra i residenti.

La periferia messinese delle Case Zancle si trova ad affrontare una carenza prolungata nei servizi di igiene urbana, con i rifiuti rimasti sul suolo da due settimane intere. Il candidato sindaco Marcello Scurria ha messo in luce questa situazione critica, sottolineando come l’amministrazione ordinaria, celebrata negli ultimi otto anni come punto di forza, stia fallendo proprio nelle zone più marginali della città. L’immagine reale del territorio emerge attraverso le fotografie scattate questa mattina, che mostrano accumuli di immondizia che non sono stati rimossi. Secondo quanto riferito dai residenti della zona, il problema non è un episodio isolato o limitato alle ultime settimane, ma rappresenta una condizione strutturale di disuguaglianza nella gestione dei rifiuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Case Zancle: spazzatura ferma da 14 giorni, Scurria denuncia Articoli correlati Giugliano, Via del Toro invasa dalla spazzatura da giorni: sacchetti bloccano l’ingresso del condominioI cumuli di rifiuti arrivano fino ai cancelli pedonali di un palazzo in via del Toro, a Giugliano. Leggi anche: Rifiuti in strada a Salerno, pulizia assente da giorni: la denuncia