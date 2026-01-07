Una segnalazione evidenzia la mancanza di pulizia in via Lanzalone 78 a Salerno, con rifiuti presenti in strada da diversi giorni. La situazione solleva preoccupazioni sulla gestione dei servizi di raccolta e igiene urbana nella zona, richiedendo interventi tempestivi per ripristinare decoro e sicurezza.

Mancata pulizia delle strade a Salerno. La segnalazione arriva in redazione per l'arteria di Via Lanzalone 78. “Una decina di giorni che gli spazzini sono spariti. Chiediamo maggiore attenzione per la nostra strada agli addetti alle pulizie”. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Rifiuti in strada a Salerno, pulizia assente da giorni: la denuncia

