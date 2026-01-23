A Giugliano, in Via del Toro, i residenti affrontano da giorni un accumulo di rifiuti che blocca l’ingresso pedonale del condominio. I sacchetti di spazzatura si ammassano fino ai cancelli, creando disagi e difficoltà di accesso. La situazione evidenzia una problematica irrisolta nella gestione dei rifiuti nel quartiere, con conseguenze sulla qualità della vita dei cittadini e sulla sicurezza dell’area.

I cumuli di rifiuti arrivano fino ai cancelli pedonali di un palazzo in via del Toro, a Giugliano. Una situazione ormai insostenibile per i residenti del condominio, costretti a lasciare aperto il cancello carrabile perché l’accesso pedonale è completamente ostruito dai sacchetti di immondizia. I rifiuti invadono la strada e l’ingresso dell’edificio. Tra i sacchi si trova di tutto: scarti domestici, materiali ingombranti e rifiuti di ogni genere, abbandonati in maniera impropria da diverse giorni. I disagi sono evidenti, non solo per chi vive nello stabile, ma anche per pedoni e automobilisti costretti a fare i conti con una strada parzialmente occupata e difficilmente percorribile. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, Via del Toro invasa dalla spazzatura da giorni: sacchetti bloccano l’ingresso del condominio

