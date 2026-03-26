Case per anziani controlli a tappeto | dalle ispezioni senza preavviso tre chiusure e sette prescrizioni

Da riminitoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Distretto di Rimini ha riferito di aver effettuato ispezioni senza preavviso nelle case di riposo della zona, rilevando tre chiusure e adottando sette prescrizioni. Le verifiche si sono concentrate sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla qualità dei servizi offerti agli ospiti. Le strutture interessate sono state sottoposte a controlli approfonditi per garantire il rispetto delle disposizioni vigenti.

Gravi carenze in tre strutture, intervengono i Nas. Il Distretto annuncia controlli più intensi nel 2026 Il Distretto di Rimini ha fatto il punto sull'attività di vigilanza e controllo delle strutture residenziali per anziani presenti sul territorio comunale. I dati sono stati illustrati mercoledì (25 marzo) nell'ambito del tavolo di distretto dal nucleo integrato composto da Comune di Rimini e Azienda Ausl Romagnache opera in collaborazione con il Dipartimento di Igiene Pubblica. Nel corso del 2025 il nucleo integrato ha effettuato 14 visite ispettive, tutte condotte direttamente in loco e senza alcun preavviso ai soggetti gestori. Le strutture coinvolte sono state 14: 3 accreditate e 11 autorizzate al funzionamento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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