Controlli intensificati nei locali notturni dopo la tragedia di Capodanno | ispezioni a tappeto

Dopo la tragedia di Capodanno avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera, le autorità italiane hanno rafforzato le verifiche nei locali notturni. I controlli sono diventati più frequenti e approfonditi, con ispezioni che coinvolgono più agenti e strumenti. Un esempio concreto è l’aumento delle verifiche sulle uscite di sicurezza e sul rispetto delle norme anti-incendio.

Intensificati i controlli nei locali notturni dopo la tragedia di Capodanno avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera. Nella serata di venerdì 13, è stato appunto effettuato un sopralluogo al circolo Arci Renfe, situato in via Bologna, al fine di verificare la corretta osservanza di tutte le normative in materia di sicurezza, prevenzione incendi, capienza autorizzata e conformità strutturale. Ricevi le notizie di Via Bologna-Foro Boario, Gratis sul tuo Cellulare! FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Il ristorante del centro si allarga: lavori in corso per un nuovo bistrot.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Controlli a tappeto nei locali notturni: sequestrata discoteca Questa notte i militari di Bagnoli, insieme ai vigili del fuoco e all’Asl Napoli 1, hanno fatto controlli a tappeto in una nota discoteca di via Coroglio. A Napoli e provincia controlli antincendio nei locali dopo la tragedia di Crans-Montana A seguito della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in cui hanno perso la vita 40 persone, il prefetto Michele di Bari ha disposto controlli antincendio nei locali di Napoli e provincia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Festeggiamenti di Carnevale, rafforzati i controlli nei locali pubblici; Anche a Latina aumentano i controlli sui locali dopo la tragedia di Crans Montana; Irregolarità e misure di sicurezza carenti, controlli e sanzioni ai locali; Controlli rafforzati nelle zone della movida a Bari: un arresto per rapina e sette denunce. Rafforzati i controlli di sicurezza per prevenire problemi nei locali: il piano del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezzaAlle associazioni di categoria è stato chiesto di farsi parte diligente nella promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza tra i propri associati, anche garantendo loro idonea consulen ... chietitoday.it I controlli dovrebbero essere continui e non reattivi solo a eventi drammaticiCras-Montana continua a far parlare: Sembra che, anziché premiare la regolarità dei locali, questi esami siano mirati a cavalcare l'hype mediatico ... cuneodice.it Controlli intensificati nei locali notturni dopo la tragedia di Capodanno: ispezioni a tappeto x.com Valerio Morabito Controlli serali intensificati dalla polizia locale. Il sindaco: «Ripeteremo e potenzieremo il progetto» facebook