La truffa delle ispezioni agli animali domestici senza preavviso L' Asl Roma 1 | È tutto falso

Nei giorni scorsi sono aumentate le segnalazioni di controlli improvvisi su animali domestici. L’Asl Roma 1 ha chiarito che si tratta di truffe, e che le ispezioni

Controlli e ispezioni del servizio veterinario della Asl Roma 1 per verificare "obblighi e responsabilità" dei possessori di animali domestici. Sono decine gli avvisi affissi sui condomini e infilati nelle cassette postali a Talenti e nella zona del III municipio Montesacro. Con carta intestata Asl Roma 1 e Regione Lazio dietro agli avvisi si cela però una truffa. A lanciare l'allarme la stessa Azienda Sanitaria che copre l'aria nord ovest della città, ovvero i municipi I, II, III, XIII, XIV e XV che sui propri canali social non ci gira attorno: "Attenzione truffa". Ispezioni a sorpresa dietro alle quali si nasconderebbe però un inganno.🔗 Leggi su Romatoday.it

