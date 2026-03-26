Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione, ha segnalato che molte carte d'identità elettroniche risultano ancora non rinnovate. Ha riferito di delegazioni prese d'assalto da parte degli utenti, che spesso devono attendere più di tre ore senza garantire l'emissione del documento. La situazione riguarda diverse zone di competenza, con lunghe code e servizi non sempre efficienti.

Il vice presidente della prima circoscrizione: "Bisogna incrementare i giorni di ricevimento, uffici aperti anche di sabato" “Carte d'identità, ancora troppe quelle non rinnovate. Ci sono delegazioni prese d'assalto, ma non sempre dopo avere atteso oltre 3 ore si torna a casa con la carta d'identità”, lo denuncia Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione. “C'è il caso della signora Carmela che dopo avere preso freddo è tornata a casa a mani vuote. E non va meglio nemmeno in provincia, infatti, il paese più vicino dove si può prenotare con lo spid è Alcamo. Insomma bisogna fare ancora di più per evitare che migliaia e migliaia di palermitani si ritrovino in piena estate con il documento scaduto a fronte di uffici comunali con personale ridotto perché in ferie estive. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Carta d'identità elettronica, la denuncia di Nicolao: "Delegazioni prese d'assalto"

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