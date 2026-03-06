Carta d' identità elettronica | aperture straordinarie dell' ufficio anagrafe di Lanciano

A Lanciano l’ufficio Anagrafe effettua aperture straordinarie per il rilascio della carta d’identità elettronica. Le sessioni sono organizzate dalla dirigente del settore Affari generali e attività produttive del Comune. La Cie a breve sostituirà definitivamente la carta di identità tradizionale. Sono state annunciate date e orari specifici per consentire ai cittadini di ottenere il nuovo documento.

L'ufficio sarà aperto sabato 7 marzo e in occasione del referendum sabato 21 e domenica 22 marzo. La carta d'identità in formato cartaceo sarà valida fino al 3 agosto 2026 Nel mese di marzo, per il rilascio del documento per i soli residenti, l'ufficio sarà aperto anche: sabato 7 marzo, dalle 8.30 alle 13; e, in occasione del referendum: sabato 21 marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; domenica 22 marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Si potrà accedere agli sportelli munendosi di apposito numero da ritirare all'ingresso fino ad esaurimento dei numeri disponibili. Sarà necessario presentarsi muniti di: vecchio documento (o...

