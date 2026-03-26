Carta d' identità cartacea | fra poco non sarà più valida cosa fare

Dal prossimo 3 agosto, le carte d’identità cartacee smetteranno di essere considerate valide, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul documento. Questa modifica riguarda anche i viaggi all’estero, dove il documento cartaceo non sarà più riconosciuto ai fini dell’espatrio. Le persone interessate dovranno quindi adottare nuove procedure o ottenere un diverso tipo di documento per viaggiare e identificarsi.

Dal 3 agosto 2026 i vecchi documenti non saranno più validi. Come fare richiesta e quanto costa: orario prolungato negli uffici del Comune A partire dal prossimo 3 agosto le carte d’identità cartacee non saranno più valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento e anche ai fini dell’espatrio. Le carte d’identità cartacee eventualmente rilasciate fino a quella data, esclusivamente per comprovate urgenze, scadranno comunque il 3 agosto 2026. Ulteriori aperture straordinarie saranno comunicate sul sito istituzionale e sui canali social del Comune e dei Municipi. La CIE ha una durata di 10 anni per i maggiorenni, con scadenza al primo compleanno successivo; 3 anni per i minori sotto i 3 anni e 5 anni per i minori tra 3 e 18 anni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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