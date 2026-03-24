L'esterno egiziano, arrivato al Liverpool nel 2017, ha annunciato che lascerà la società alla fine della stagione. La decisione è stata comunicata pubblicamente, mentre le cause principali sono legate a un deterioramento dei rapporti con l'allenatore. Si attende di conoscere quale squadra accoglierà il giocatore dopo la conclusione del suo percorso con i Reds.

Mo Salah si siede nella sua sala trofei e sospira. Poi, con voce di chi ha qualcosa di importante e difficile da dire, comincia a parlare. “Ciao a tutti - racconta in un video pubblicato sui suoi profili social -. Purtroppo il giorno è arrivato: e questa è la prima parte del mio saluto. Lascerò il Liverpool alla fine di questa stagione”. E in queste poche frasi, con le immagini dei suoi trionfi che lo accompagnano, comincia a chiudere il capitolo più importante della sua carriera, uno dei più belli della storia recente dei Reds. “Voglio cominciare dicendo che non avrei mai immaginato quanto profondamente questo club, questa città e la sua gente sarebbero diventati parte della mia vita - racconta Salah, la voce velata di tristezza -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Salah: "A fine stagione lascerò il Liverpool". Ed ecco dove andrà a giocare

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Mohammed Salah: “Ba tsammani ranar ta zo. Wannan shine angare na farko na bankwana na da ky. Zan bad Liverpool a arshen kakar wasa ta bana. Ina so na fara da faa muku cewa ban taa tunanin wannan ungiyar, wannan birnin da waannan mut - facebook.com facebook

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