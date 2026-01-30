Carragher | Sterling è integro e ingiustamente denigrato chi lo prende fa un affare

L’ex calciatore e commentatore Jamie Carragher difende Raheem Sterling, che in passato è stato molto criticato. Carragher dice che Sterling è in forma e che chi lo prende fa un affare. Parla di un giocatore integro, che spesso viene ingiustamente denigrato, e invita le squadre interessate a non lasciarsi sfuggire l’occasione. Nel frattempo, si continua a parlare di un possibile trasferimento di Sterling al Napoli.

A volerla leggere in ottica ego-riferita, Carragher ha scritto sul Telegraph una lettera di referenze per Raheem Sterling, che è stato più volte accostato al Napoli. Non che l'inglese ne avesse granché bisogno, eh. Ma per l'opinionista leggenda del Liverpool, all'attaccante inglese non riconosciamo quel che merita. "E' al tempo stesso benedetto e maledetto dai ricordi della sua esplosione sulla scena come superstar adolescente, prima di raggiungere l'apice a metà dei venticinque anni. Ha fissato l'asticella così in alto che questo momento della sua carriera sembra inevitabilmente una delusione ".

