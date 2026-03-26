Caro carburanti e comparto ittico | il tavolo a Palazzo Santa Lucia

Domani alle 14 si svolgerà presso la sede dell’Assessorato alla Pesca e Acquacoltura della Regione Campania un incontro tra rappresentanti del settore carburanti e del comparto ittico. L’appuntamento si terrà al Centro Direzionale di Napoli, nella sala al piano zero dell’Isola A6, ed è stato convocato dall’assessora regionale competente.

E' in programma domani, venerdì 27 marzo, alle ore 14, presso la sede dell’Assessorato alla Pesca e Acquacoltura della Regione Campania, al Centro Direzionale di Napoli (Isola A6 - Sala al Piano zero) il Tavolo Azzurro convocato dalla Assessora regionale competente, Fiorella Zabatta. Al centro della riunione, il confronto con le associazioni di settore sul “caro-carburanti” derivante dalla crisi economica determinata dal conflitto bellico e l’analisi dell'impatto dell'emergenza sanitaria sul comparto della pesca. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Caro carburanti e comparto ittico: il tavolo a Palazzo Santa Lucia Articoli correlati Roberto Fico, a Palazzo Santa Lucia incontra i membri della nuova Giunta RegionaleIl presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha tenuto oggi presso Palazzo Santa Lucia un incontro inaugurale con i membri della Giunta... Leggi anche: Regione Campania, la battaglia è pure sulle stanze per gli assessori a Palazzo Santa Lucia