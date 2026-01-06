Regione Campania la battaglia è pure sulle stanze per gli assessori a Palazzo Santa Lucia

In Regione Campania, le recenti tensioni tra diverse forze politiche si riflettono anche nella redistribuzione delle stanze per gli assessori a Palazzo Santa Lucia. Le commissioni consiliari sono al centro di un acceso dibattito, con scontri tra Avs, renziani, mastelliani, la lista Fico e le aree del Pd e di De Luca. La partita per le nuove assegnazioni evidenzia le complessità di un panorama politico in fase di riassetto.

Tempo di cambiamenti (d'ufficio) per gli assessorati. Commissioni consiliari, non c'è accordo. Avs, renziani, mastelliani e lista Fico allo scontro col Pd e area De Luca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Regione Campania: Primo incontro tra il Presidente Roberto Fico e gli assessori della Giunta - facebook.com facebook

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha incontrato oggi a Palazzo Santa Lucia i componenti della giunta regionale. x.com