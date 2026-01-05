Roberto Fico a Palazzo Santa Lucia incontra i membri della nuova Giunta Regionale

Oggi a Palazzo Santa Lucia, Roberto Fico ha incontrato i membri della nuova Giunta regionale della Campania. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto e coordinamento tra le istituzioni regionali, con l'obiettivo di definire le priorità e le strategie per il territorio. La riunione ha segnato l'avvio ufficiale delle attività della nuova amministrazione regionale, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità istituzionali.

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha tenuto oggi presso Palazzo Santa Lucia un incontro inaugurale con i membri della Giunta regionale. Questo incontro ha costituito un primo passo.

