Nell’quadro del processo denominato " Default " il tribunale di Messina ha condannato in primo grado 15 imputati, fra cui il chiancianese Francesco D’Amico e la moglie Isidori, rispettivamente a 5 anni e 2 mesi e 4 anni e 8 mesi; per reati di natura fallimentare e tributaria in relazione all’operazione di scissione della Baden s.r.l., effettuata a partire dal 2013 con trasferimento di due complessi alberghieri e passività. Coinvolti perchè all’epoca dei fatti erano proprietari di due hotel nella provincia di Siena ed erano clienti di un avvocato ed un commercialista che secondo la procura erano a capo di una "gang delle evasioni fiscali ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Processo "Default", sentenza: "Questo è solo il primo grado. Faremo appello, siamo sereni"

