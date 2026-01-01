La diretta di L’Anno che Verrà, andata in onda su Rai 1 la sera del 31 dicembre dal suggestivo lungomare di Catanzaro Lido, ha confermato per il terzo anno consecutivo la Calabria come scenario scelto dalla Rai per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Alla guida dello spettacolo è tornato Marco Liorni, alla sua seconda conduzione consecutiva dopo il passaggio di consegne da Amadeus, che ha condotto l’evento con il consueto stile equilibrato e rassicurante. Al suo fianco, Nina Zilli ha ricoperto il doppio ruolo di co-conduttrice e narratrice, accompagnando il pubblico alla scoperta delle bellezze e delle atmosfere del territorio calabrese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'anno che verrà, il pesante sospetto: "Le bollicine dello sponsor..."

Leggi anche: L'Eredità, pesante sospetto alla Ghigliottina: "Strano che Liorni e Marcello..."

Leggi anche: Ogni anno, il quarto venerdì di ottobre, appassionati, produttori e i tanti amanti delle bollicine francesi si danno appuntamento per celebrare lo Champagne Day, la giornata mondiale dedicata alla più celebre delle bollicine

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Forza Catanzaro é il tuo momento L’anno che verrà - facebook.com facebook

Scaletta L'Anno che Verrà 2025/2026, l'evento di Rai 1 per il Capodanno in diretta dal lungomare di Catanzaro. Per il secondo anno consecutivo è Marco Liorni a guidare lo show musicale che accompagna il pubblico italiano verso il nuovo anno. x.com