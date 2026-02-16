Affari Tuoi come ieri | pesante sospetto sul pacco di Elisa
Nella puntata di oggi di Affari Tuoi, trasmessa lunedì 16 febbraio, si è riacceso il sospetto sul pacco di Elisa, dopo che si è scoperto un dettaglio che ricorda molto quanto accaduto ieri. Durante la trasmissione, i concorrenti hanno notato un elemento insolito legato alla consegna del pacco, alimentando dubbi tra gli spettatori e il pubblico in studio.
Oggi, lunedì 16 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Sicilia. Lui si chiama Gaetano, viene da Bagheria e nella vita è un inserviente ospedaliero. La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Lazio. Lei si chiama Elisa, viene da Roma, lavora in ospedale e si occupa di logistica, è una mamma di due bambini: Flavio e Damiano. Ha deciso di partecipare insieme a sua mamma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Affari Tuoi, "tutto studiatissimo": un pesante sospetto a Natale
Affari Tuoi, il sospetto choc su Orazio: "Sa cosa c'è nel pacco"
Nella puntata di Affari Tuoi del 2 gennaio 2026, condotta da Stefano De Martino su Rai 1, Orazio di Arzano, artista di strada e teatrale, si confronta con il gioco.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Affari Tuoi, la diretta fa flop sul web tra sbadigli e polemiche: Edizione straordinaria di Striscia; Affari Tuoi, Marco e Giulia da Torino si sposano in TV (con 90mila euro); Affari Tuoi 12 febbraio, Ilenia dalla Puglia va alla Regione Fortunata: cosa è successo ieri; Affari Tuoi, Stefano De Martino celebra il matrimonio di Marco e Giulia: quanto hanno vinto i due sposi.
Ascolti tv ieri 13 febbraio: Affari Tuoi si prende la prima serata, numeri da record contro Io sono FarahUna prima serata senza il solito access prime time che ridisegna la mappa degli equilibri televisivi. Ecco cosa succede quando porti un format come Affari Tuoi a competere nella fascia più ambita. libero.it
Ascolti Tv 13 febbraio: Affari Tuoi vince la serata e la Rai annuncia novitàTrionfa Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte: gli ascolti di ieri ... msn.com
Il lapsus che è costato ad Elisa la partita ad Affari Tuoi La serata amara della concorrente del Lazio - facebook.com facebook