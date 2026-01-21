Eredità Valentino c’è anche lo yacht TM Blue One | vale 12,4 milioni di euro

Tra i beni più significativi di Valentino, scomparso il 19 gennaio 2026, figura lo yacht T.M. Blue One, valutato circa 12,4 milioni di euro. Varato nel 1988 e dedicato ai genitori Teresa e Mario, il panfilo lungo 48 metri è stato sottoposto a un refit nel 2014 presso il cantiere Lubesn di Viareggio. Questo importante patrimonio rappresenta una parte della eredità dell'imprenditore e stilista italiano.

Tra i beni più importanti di Valentino, scomparso il 19 gennaio 2026, c'è lo yacht T.M. Blue One. Varato nel 1988 e dedicato ai genitori Teresa e Mario, il panfilo è lungo oggi 48 metri dopo il refit del 2014 curato dal cantiere viareggino Lubesn. Nonostante non rientri tra i giganti della nautica contemporanea, resta uno degli yacht più riconoscibili del Mediterraneo, frequentatore abituale dell'Argentario. Le caratteristiche dello yacht di Valentino. Progettato dal cantiere Picchiotti, con architettura navale ed exterior design firmati da Gerhard Gilgenast e interni affidati a Peter Marino, il T.

Lo yacht di Valentino Garavani, lungo 47 metri, rappresenta un esempio di eleganza e raffinatezza nel settore nautico.

Valentino Garavani, celebre stilista italiano scomparso all'età di 93 anni, ha lasciato un patrimonio che comprende proprietà a Roma, un castello in Francia e uno yacht di 47 metri.

