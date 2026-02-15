I lavoratori di Unicoop Firenze a Tavarnelle hanno deciso di scioperare ieri, protestando contro lo stress e i turni troppo lunghi. Quasi il 90% dei dipendenti si è fermato, abbandonando il lavoro per tutta la giornata. La decisione nasce da settimane di insoddisfazione legata alle alte pressioni sul posto e ai carichi di lavoro eccessivi. Un dipendente racconta che molti si sentono sopraffatti e temono ripercussioni sulla salute.

Quasi il 90% dei dipendenti della Unicoop Firenze di Tavarnelle ha incrociato le braccia ieri, per tutto il giorno, per manifestare contro un dichiarato disagio. Il presidio è stato organizzato davanti il punto vendita dove il 20 dicembre scorso è avvenuto anche un licenziamento. Un episodio, però, che segue un iter a parte, per il quale ieri è stata espressa solidarietà dai presenti. I dipendenti, circa quaranta, hanno manifestato per denunciare tutta una serie di criticità: "Quella che si vive a Tavarnelle è una situazione complessa, nella quale rientra anche il licenziamento", ha spiegato Gianni Elmi Andretti (in foto) segretario generale Fisascat Cisl Firenze e Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I lavoratori Unicoop scioperano: "Stress e carichi di lavoro pesanti"

