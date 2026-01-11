Dialogo e conoscenza reciproca con Islam per una società migliore

Il Forum delle Associazioni Familiari di Piacenza ha pubblicato una nota in cui sostiene l’intervento della Diocesi di Piacenza-Bobbio riguardo alle recenti dichiarazioni di alcuni politici locali sul tema del pericolo. L’associazione promuove il dialogo e la conoscenza reciproca tra le diverse comunità, ritenendo fondamentale un confronto rispettoso e costruttivo per favorire una società più coesa e inclusiva.

Il Forum delle Associazioni Familiari di Piacenza esprime pieno sostegno all'intervento ufficiale della Diocesi di Piacenza-Bobbio a proposito di alcune dichiarazioni di esponenti politici piacentini sul pericolo.

Dialogo: Cei-Pisai, presentate a Roma “Schede per conoscere l’islam”. Don Savina (Cei), “uno strumento che promuove cultura e conoscenza come vero antidoto a ogni forma ... - “La produzione delle schede per conoscere l’ebraismo, e oggi quelle per l’islam, è un processo molto importante. agensir.it

Dialogo: Cei e Pisai, presentate oggi a Roma “Schede per conoscere l’islam”. “Cultura e conoscenza vero antidoto ad ogni forma di pregiudizio e distorsione” - “Assicurare alla scuola italiana testi per l’insegnamento della religione cattolica (Irc) di qualità, promuovendo cultura e conoscenza come vero antidoto ad ogni forma di pregiudizio e distorsione ... agensir.it

C&I per una città plurale – III ciclo, Incontro 1: I nomi di Dio (08/02/18, pt.1)

Buon 2026! Iniziamo il nuovo anno con un appuntamento dedicato al dialogo, alla conoscenza e all’ascolto reciproco. Martedì 13 gennaio, ore 20,30, presso il Seminario Vescovile Rimini, si terrà l’incontro “ ”, prom - facebook.com facebook

