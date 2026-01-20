Fedeli | Braga si commuove in aula ' sua eredità per tutti noi mai chiudere porta a dialogo'

Durante la sessione in aula, Braga ha espresso emozione ricordando l’eredità di Valeria Fedeli, sottolineando l'importanza di mantenere aperto il dialogo. In un momento di dolore, le parole del presidente hanno evidenziato il valore della sua azione e il rispetto per il suo percorso. La memoria di Fedeli rimane un esempio di dialogo e coerenza nel contesto politico italiano.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "In questi giorni di cordoglio qualcuno ha definito Valeria Fedeli una 'rivoluzionaria riformista'. In questo apparente contrasto risiede la sua cifra più autentica: la capacità di essere radicale nel pensiero e nei valori, ma straordinariamente pragmatica nel trovare l'intesa, la mediazione necessaria per far progredire concretamente i diritti del lavoro, delle donne e di ogni persona". Lo ha detto Chiara Braga in aula alla Camera. "Le dichiarazioni di stima e gratitudine che sono arrivate da ogni parte politica, in modo trasversale, non sono solo atti di circostanza.

