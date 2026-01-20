Durante la sessione in aula, Braga ha espresso emozione ricordando l’eredità di Valeria Fedeli, sottolineando l'importanza di mantenere aperto il dialogo. In un momento di dolore, le parole del presidente hanno evidenziato il valore della sua azione e il rispetto per il suo percorso. La memoria di Fedeli rimane un esempio di dialogo e coerenza nel contesto politico italiano.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "In questi giorni di cordoglio qualcuno ha definito Valeria Fedeli una 'rivoluzionaria riformista'. In questo apparente contrasto risiede la sua cifra più autentica: la capacità di essere radicale nel pensiero e nei valori, ma straordinariamente pragmatica nel trovare l'intesa, la mediazione necessaria per far progredire concretamente i diritti del lavoro, delle donne e di ogni persona". Lo ha detto Chiara Braga in aula alla Camera. "Le dichiarazioni di stima e gratitudine che sono arrivate da ogni parte politica, in modo trasversale, non sono solo atti di circostanza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fedeli: Braga si commuove in aula, 'sua eredità per tutti noi, mai chiudere porta a dialogo'

Nicolais: Braga, 'uomo di scienza e dialogo, presto ricordo in aula'Luigi Nicolais, figura di rilievo nel campo della scienza e delle istituzioni, si appresta a essere ricordato in un evento pubblico.

«La sua umanità è l’umanità di tutti noi: si arrabbia, agisce d’impulso, sbaglia, fraintende, piange, ride, si addormenta, soffre, gioisce e si lascia commuovere... proprio come facciamo noi»A pochi mesi da Il sogno, Roberto Benigni torna in tv con Pietro, un monologo che esplora l'umanità in tutte le sue sfumature.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Arrivano dal Portogallo! Stiamo ospitando a Bacoli i progetti Erasmus con studenti da tutta Europa. Ed è un grande orgoglio. Ecco nella nostra città un gruppo di 12 ragazzi provenienti da Braga, nell’ambito di un progetto del programma Erasmus+ VET. Oggi, h - facebook.com facebook

Valeria Fedeli ci mancherà. Ci mancherà il suo impegno nelle istituzioni, da vice presidente del Senato, ministra, da appassionata femminista, da sindacalista per la difesa della dignità del lavoro e dirigente del Pd. Porteremo avanti le sue battaglie. Un abbrac x.com