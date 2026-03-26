Il ministro delle imprese e del made in Italy ha dichiarato che i prezzi dei carburanti in Italia sono aumentati meno rispetto ad altri Paesi europei. Tuttavia, non ha menzionato la riforma approvata nel paese vicino, né la fine degli sconti applicati sui carburanti. La discussione si concentra sulle variazioni dei prezzi e sulle politiche adottate a livello nazionale ed europeo.

“Il prezzo dei carburanti è cresciuto in Italia molto meno che negli altri Paesi europei, meno della metà rispetto a Paesi come la Germania, la Francia e la Spagna a dimostrazione di come i nostri strumenti di monitoraggio, preventivi, di controllo e trasparenza messi in atto sono stati più efficaci tanto che, ad esempio la Germania proprio oggi ha approvato dei provvedimenti per controllare la filiera del prezzo seguendo la nostra strada”. L’ottimismo è il sale della vita, recitava un antico spot, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, deve averne fatto tesoro nel rispondere alle domande dei cronisti a a margine dell’inaugurazione di Cosmoprof a Bologna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Carburanti, Urso: “In Italia meno aumenti che negli altri Paesi europei”. Ma omette la riforma di Sanchez (e la fine degli sconti)

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