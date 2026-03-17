Da quando è iniziata la guerra in Iran, i prezzi di benzina e diesel in Italia sono aumentati fino al 10 per cento, un incremento più contenuto rispetto ad altri Paesi dell’Unione Europea. La crescita dei costi si è verificata in tutto il continente, mentre in Italia l’aumento è risultato più moderato. I consumatori hanno notato una variazione nei prezzi alla pompa, che si è verificata con l’esplosione del conflitto.

Con l’esplosione del conflitto in Iran, il prezzo di benzina e diesel ha subito un’impennata in tutta Europa. In Italia, però, l’aumento resta tra i più contenuti dell’Eurozona: secondo i dati della Commissione Europea aggiornati al 9 marzo e analizzati da Facile.it, rispetto ai valori pre-conflitto del 23 febbraio, la benzina è salita del 5,5% e il diesel del 9,8%. Nonostante gli aumenti relativamente contenuti rispetto ad altri Paesi, il governo italiano ha lanciato accuse di speculazione nei confronti delle compagnie petrolifere. Gli incrementi, infatti, sono arrivati in maniera rapidissima dai mercati internazionali — con Brent e Wti in forte crescita — fino alla pompa, un fenomeno raramente osservato in passato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Benzina e diesel, dall'inizio della guerra prezzi in Italia su fino al 10%, ma è molto meno rispetto agli altri Paesi Ue

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