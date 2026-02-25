Olimpiadi 2040 Malagò | Roma in pole position Per la candidatura due anni prima di partire

Malagò afferma che Roma è in vantaggio per le Olimpiadi del 2040, perché la città ha già iniziato a prepararsi con largo anticipo. La causa di questa fiducia deriva dal fatto che il governo ha stanziato fondi per studi di fattibilità e infrastrutture. La decisione ufficiale arriverà tra due anni, ma le prime mosse indicano una forte volontà di presentare una candidatura solida. Le prossime settimane saranno decisive per definire i dettagli del progetto.

La suggestione olimpica è la più dolce che ci sia, Roma ne sa qualcosa perché l’ha vissuta sulla propria pelle più di una volta. Ha ospitato i Giochi nel 1960, quelli del giovane Cassius Clay e del volo di colombe sopra i 200 metri di Livio Berruti, e si è illusa di poterlo fare in altre due occasioni, tra il 2004 e il 2024, poi il sogno di sgonfiò. Il successo di Milano Cortina, e il plauso che il mondo ha riservato all’Italia, fa tornare d’attualità l’idea di organizzare le Olimpiadi estive del 2040 nella Capitale. Ma per il momento è opportuno troncare e sopire, pur rimanendo pronti a tutto, perché Roma è in grado di ospitare qualsiasi evento, sportivo e non, e l’ha dimostrato spesso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

