Milano, 31 dicembre (LaPresse) – Ieri, l’esercito statunitense ha condotto un’operazione contro un sospetto convoglio di tre imbarcazioni, ritenute coinvolte nel traffico di droga. L’intervento ha causato tre decessi, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente. L’azione si inserisce nelle attività di contrasto al narcotraffico via mare, evidenziando l’impegno delle autorità nella lotta a questo fenomeno.

Milano, 31 dic. (LaPresse) – Ieri l’esercito statunitense ha colpito quello che ha descritto come un “convoglio” di tre imbarcazioni coinvolte nel traffico di stupefacenti. Secondo quanto riportato oggi in un comunicato pubblicato su X dal Comando Sud degli Stati Uniti, tre persone sono state uccise su una delle imbarcazioni prese di mira, mentre le altre persone a bordo delle altre due imbarcazioni hanno abbandonato la nave. Lo riporta la Cnn. Non è chiaro dove siano avvenuti gli attacchi. L’esercito ha solo descritto che hanno avuto luogo in “acque internazionali”. Gli attacchi precedenti hanno avuto luogo sia nel Mar dei Caraibi che nell’Oceano Pacifico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa: nuovo attacco contro sospette barche narcos, 3 morti

Leggi anche: Usa annunciano tre raid nel Pacifico contro barche narcos, 14 morti

Leggi anche: Usa, nuovi attacchi contro barche dei narcos nel Pacifico: cinque morti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Venezuela: nuovo attacco Usa a imbarcazione in Oceano Pacifico, 2 morti. Trump conferma: distrutto molo di carico per il narcotraffico; L'attacco Usa in Nigeria e la versione di Trump: «Proteggo i cristiani dall'Isis»; Trump, raid Usa contro «imbarcazione narcos» nel Pacifico: 2 morti; Il primo attacco Usa in territorio venezuelano.

Venezuela, nuovo attacco Usa a una nave nell’Oceano Pacifico: due morti - L'esercito statunitense ha reso noto di aver condotto un altro attacco contro un'imbarcazione accusata di contrabbando di droga nell'Oceano Pacifico ... msn.com