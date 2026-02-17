Gli Stati Uniti hanno effettuato un raid contro navi coinvolte nel traffico di droga, causando la morte di 11 persone tra il Pacifico e i Caraibi. L’operazione mirava a disturbare le rotte dei narcotrafficanti che utilizzano rotte marittime spesso invisibili a occhio nudo. Nei confronti delle imbarcazioni sono stati lanciati attacchi aerei e navali, con una risposta immediata da parte delle autorità statunitensi. La notizia arriva in un momento di crescenti preoccupazioni per la diffusione della droga nelle rotte marittime internazionali.

Il panorama della sicurezza internazionale e della lotta al narcotraffico ha registrato un violento picco di tensione nelle ultime ore. Un comunicato ufficiale diramato dallo Us Southern Command ha reso noti i dettagli di una massiccia operazione militare condotta dagli Stati Uniti contro alcune imbarcazioni sospettate di trasportare ingenti carichi di stupefacenti. L’azione, che si è sviluppata simultaneamente in due quadranti geografici distinti, ovvero l’ Oceano Pacifico e il Mar Al Caraibi, ha portato alla morte di undici persone identificate dalle autorità americane come narcoterroristi. L’intervento segna un ulteriore inasprimento delle strategie di pattugliamento marittimo volte a neutralizzare le reti logistiche delle organizzazioni criminali che operano lungo le rotte transoceaniche verso il Nord America. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Raid Usa contro le navi della droga: 11 morti tra Pacifico e Caraibi

