San Valentino sequestrati oltre 110mila articoli in vendita illegalmente

Durante un'operazione della Guardia di Finanza a Prato, sono stati sequestrati oltre 110.000 articoli in vendita illegalmente. La motivazione principale è la mancanza di requisiti di sicurezza e di etichette chiare, che mettevano a rischio i consumatori. Le autorità hanno scoperto prodotti senza le informazioni obbligatorie, proprio mentre si avvicinava San Valentino, momento in cui si registra un aumento della domanda di articoli regalo. Questo intervento mira a proteggere i cittadini da merce non sicura e a combattere il mercato nero.

Più di 110mila articoli privi dei requisiti minimi di sicurezza e delle informazioni obbligatorie sull'etichetta sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Prato, nell’ambito di una nuova campagna di controlli effettuata sul territorio pratese. È quanto si apprende da una nota diramata oggi 13 febbraio dalle Fiamme Gialle, a proposito dell’operazione, denominata “Legal Trade”, rientrante in un più ampio piano di monitoraggio delle filiere di produzione e distribuzione di articoli di consumo, con particolare attenzione ai prodotti di importazione estera destinati al mercato nazionale.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

