Tavolo tecnico a Palazzo dei Leoni per la tutela dei laghi di Ganzirri e Torre Faro

A Palazzo dei Leoni si è tenuto un tavolo tecnico tra enti pubblici e esperti per discutere delle minacce ai laghi di Ganzirri e Torre Faro. L’obiettivo è trovare soluzioni pratiche per proteggere gli ecosistemi di queste aree, che negli ultimi anni hanno subito diversi problemi legati all’inquinamento e alla gestione delle risorse. La riunione serve a mettere insieme le forze per intervenire subito e evitare che la situazione peggiori ancora.

**** A Palazzo dei Leoni, nel cuore della Città Metropolitana di Messina, si è svolto un incontro tecnico interistituzionale con un obiettivo preciso: salvaguardare gli ecosistemi lacustri della Riserva di Capo Peloro, con particolare sui laghi di Ganzirri e Torre Faro. L’incontro, organizzato mercoledì 4 febbraio 2026, ha riunito rappresentanti di istituzioni locali, regionali e nazionali coinvolti nella gestione e nella protezione del patrimonio naturale dell’area. È stato un momento cruciale per definire linee guida comuni, in vista di una tutela efficace e coordinata, in un territorio che vede al suo interno due dei più importanti bacini naturali della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

