Capaccio Paestum si rafforza l’offerta formativa per i giovani cilentani | nasce Paestum Form

A Capaccio Paestum, si amplia l’offerta educativa per i giovani cilentani con la nascita di Paestum Form. Questo nuovo polo formativo, frutto dell’esperienza di Attilio Cernelli e della visione di Emilio Junior Gatto, mira a offrire opportunità di crescita e formazione qualificata. La presentazione ufficiale avverrà sabato 17 gennaio alle 18, segnando un nuovo passo nello sviluppo del settore educativo locale.

Il nuovo polo d’eccellenza della formazione campana, nato dalla pluridecennale esperienza sul campo di Attilio Cernelli e la vision di Emilio Junior Gatto, verrà presentato sabato 17 gennaio alle 18.30. CAPACCIO PAESTUM (SA) – Un nuovo player scende in campo con l’obiettivo dichiarato di fornire un polo unico e integrato dove i giovani cilentani possano trovare risposta alla loro domanda di formazione di qualità, moderna e spendibile nel lavoro. A Via Ponte Barizzo, 317 (località Ponte Barizzo) aprirà i battenti con una grande festa d’inaugurazione il Paestum Form. Il nuovo polo d’eccellenza della formazione campana, nato dalla pluridecennale esperienza sul campo di Attilio Cernelli (già alla guida di Formazione 360 e ASCII Formazione) e la vision di Emilio Junior Gatto, verrà presentato sabato 17 gennaio alle 18. 🔗 Leggi su 2anews.it

