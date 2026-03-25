All’interno di Forza Italia si registrano tensioni crescenti e tensioni tra i membri del partito, con discussioni che riguardano principalmente le figure di riferimento e le strategie future. Viene ipotizzato un possibile coinvolgimento di figure storiche del passato, mentre alcuni membri esercitano pressione su un esponente di spicco per ottenere chiarimenti o cambiamenti. La situazione riflette una fase di instabilità e di confronto acceso tra le varie anime del partito.

Scosse interne e tensioni crescenti agitano Forza Italia, alle prese con una fase delicata segnata da equilibri da ridefinire e leadership sotto pressione. Il partito azzurro si trova a fare i conti con una spinta al cambiamento che rischia di trasformarsi in uno scontro aperto ai vertici. Nel cuore delle trattative, si muovono correnti e strategie che puntano a evitare una resa dei conti pubblica, ma che al tempo stesso mostrano crepe sempre più evidenti all’interno del gruppo dirigente. La spinta al rinnovamento arrivata da Marina Berlusconi dopo la sconfitta nel referendum sulla giustizia ha innescato un vero e proprio terremoto interno a Forza Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Forza Italia nel caos: pressing su Gasparri, spunta l’ipotesi Craxi

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