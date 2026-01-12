Urbanistica a Milano ordine di demolizione del primo palazzo abusivo costruito con la sola Scia Palazzo Marino | Un atto dovuto

A Milano, è stato emesso il primo ordine di demolizione di un edificio costruito senza il necessario titolo edilizio, basato esclusivamente sulla SCIA. Palazzo Marino ha definito l’atto come “un atto dovuto” per garantire il rispetto delle normative urbanistiche. La situazione evidenzia l’importanza di rispettare le procedure autorizzative prima di procedere con le opere di edilizia, per evitare sanzioni e interventi di demolizione.

Se il nuovo palazzo in costruzione è abusivo, perché privo dell’idoneo titolo edificatorio, allora deve essere demolito. Una semplice verità che nella Milano sconquassata dai cantieri fantasma, sembrava impossibile. E invece. no. Si può fare anche a Milano. Palazzo Marino ha infatti disposto l’abbattimento della palazzina in costruzione in via Fauchè 9, tre piani di cui due fuori terra, ottenuti dalla demolizione di un laboratorio-deposito più basso e meno voluminoso, in base ad una Scia per ristrutturazione edilizia e all’interno di un cortile. Si tratta del primo ordine di demolizione emesso dal Comune di Milano per uno delle decine di progetti immobiliari finiti nelle inchieste sull’ Urbanistica della Procura. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

