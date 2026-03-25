giustizia il procuratore raffaele cantone lascia perugia

Il Procuratore Raffaele Cantone ha lasciato l'incarico a Perugia e è stato nominato nuovo Procuratore capo di Salerno. La decisione è stata comunicata nel pomeriggio di oggi dal plenum del Consiglio superiore della magistratura. La nomina è ufficiale e segue il cambio di incarico tra le due città.

Sarà nuovo procuratore capo a Salerno. La nomina è arrivata nel pomeriggio dal plenum del Consiglio superiore della magistratura Raffaele Cantone è il nuovo Procuratore capo di Salerno. La nuova nomina è arrivata nel pomeriggio di oggi dal plenum del Consiglio superiore della magistratura. Da giugno 2020 Cantone ha ricoperto il ruolo di Procuratore a Perugia. La nomina segna il ritorno di Cantone in Campania dove, nel 1991, iniziò la carriera in magistratura che lo ha visto impegnato prima alla Pretura e poi alla Procura di Napoli occupandosi di reati tributari, societari, bancari e fallimentari. Successivamente, dal 1999 al 2007, è stato assegnato alla Direzione distrettuale antimafia sempre alla Procura di Napoli per prestare poi servizio all'ufficio del Massimario della Corte di Cassazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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