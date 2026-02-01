Lavori a Bologna non solo i cantieri del tram | ecco i prossimi interventi e le strade chiuse

A partire da lunedì, Bologna si prepara a un nuovo ciclo di lavori in città. Non ci saranno solo i cantieri del tram e gli interventi sulla tangenziale e l’autostrada, ma anche operazioni di potatura, realizzazione di nuovi spazi e l’installazione di segnaletiche. Le strade coinvolte si allungano, e i cittadini dovranno fare i conti con alcune chiusure temporanee. La città si muove, tra lavori e cambiamenti per migliorare il servizio pubblico e la viabilità.

Bologna, 1 febbraio 2026 – Da lunedì ecco altri lavori in attivazione a Bologna. Non solo cantieri del tram e interventi sull'asse tangenziale-autostradale, ma anche potature, realizzazioni di spazi e installazioni di segnaletiche. Tanti i restyling e le riqualificazioni sparse per la città. Andiamo a vederle nel dettaglio, partendo dai cantieri in attivazione in questi giorni. Da lunedì, via della Fontanina – non distante da via Marconi – rimarrà chiusa, dalle 9 alle 17, per i lavori di realizzazione di una nuova linea di raccolta acque. Termine previsto venerdì. Martedì invece ecco nuovi cantieri in via della Barca che subirà dei restringimenti di carreggiata all'altezza di via Andrea Costa per il posizionamento di plinto prefabbricato per l'installazione della segnaletica luminosa.

