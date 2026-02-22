premio letterario per i detenuti quando la parola diventa riscatto

Il premio letterario per i detenuti si è concluso con la consegna dei riconoscimenti a 80 partecipanti provenienti da 42 carceri italiane. La causa è la volontà di usare la scrittura come forma di riscatto e rifugio. Durante la cerimonia, i racconti e le poesie sono stati letti davanti a un pubblico interessato, sottolineando il ruolo della parola nel percorso di riabilitazione. La sezione speciale “Destinazione Altrove” ha attirato particolare attenzione tra i presenti.

Sono arrivati i racconti e le poesie di 80 detenuti da 42 diversi penitenziari d’Italia: il premio letterario Castello con la sezione speciale “Destinazione Altrove“ ha vissuto ieri una giornata intensa con la cerimonia di premiazione. L’iniziativa ha visto trionfare Christof Petr della casa di reclusione di Parma con il racconto “L’errore, la scoperta, la cura“, un’opera intensa che riflette sul valore della responsabilità partendo dalla scoperta della penicillina. Al secondo posto si è classificata Katarzyna Monika Strzalka della Giudecca di Venezia con “Passi“, seguita al terzo posto a pari merito da un autore anonimo di Enna con “Il mio mondo altrove“ e da Natascia Cordaro di Latina con “Uguaglianza“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

